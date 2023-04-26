Світоліна поступилась на старті турніру WTA у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) у першому колі ґрунтового турніру WTA у Мадриді поступилась Олександрі Соснович (47).
Двосетовий матч тривав 1 годину та 40 хвилин та завершився з рахунком - 6:4, 7:5.
Світоліна 5 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.
Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7,652,174
Перше коло, 26 квітня
Олександра Соснович - Еліна Світоліна 6:4, 7:5
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