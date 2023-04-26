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Світоліна поступилась на старті турніру WTA у Мадриді

Еліна Світоліна не змогла вийти у наступне коло турніру
Сьогодні 16:26 448 0
Світоліна поступилась на старті турніру WTA у Мадриді
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) у першому колі ґрунтового турніру WTA у Мадриді поступилась Олександрі Соснович (47).

Двосетовий матч тривав 1 годину та 40 хвилин та завершився з рахунком - 6:4, 7:5.

Світоліна 5 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 з 6 брейк-пойнтів. 

Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7,652,174
Перше коло, 26 квітня 

Олександра Соснович - Еліна Світоліна 6:4, 7:5

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