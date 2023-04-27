Калініна програла Шериф у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді

Калініна поступилась на старті турніру у Мадриді

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна (34) поступилася єгиптянці Маяр Шериф (59) у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин.

Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 4 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA 1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - $7,652,174

Друге коло, 27 квітня

Маяр Шериф - Ангеліна Калініна 6:2, 7:6 (3)

Раніше турнір покинули Еліна Світоліна та Даяна Ястремська та Марта Костюк.

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