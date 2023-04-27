Калініна програла Шериф у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна (34) поступилася єгиптянці Маяр Шериф (59) у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді.
Матч тривав 1 годину 40 хвилин.
Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 4 брейк-пойнтів.
Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7,652,174
Друге коло, 27 квітня
Маяр Шериф - Ангеліна Калініна 6:2, 7:6 (3)
Раніше турнір покинули Еліна Світоліна та Даяна Ястремська та Марта Костюк.
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