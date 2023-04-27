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Костюк поступилась у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді

Костюк не змогла вийти у наступне коло турніру
Сьогодні 17:27 103 1
Костюк поступилась у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (36) програла представниці Колумбії Камілі Осоріо (115) у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Матч тривав 2 години 16 хвилин. Костюк 4 рази подала навиліт та допустила 11 подвійних помилок.

Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7,652,174
Друге коло, 27 квітня

Каміла Осоріо - Марта Костюк 3:6, 6:4, 6:3

Раніше турнір покинули Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

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