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Цуренко з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді

Українка пробилась у друге коло турніру
Сьогодні 19:54 199 0
Цуренко з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Фото - gettyimages
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (77) перемогла італійку Лючію Брондзетті (97) у першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком - 6:1, 6:3. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 6 з 11 брейк-пойнтів.

Українка у наступному колі зустрінеться з Жіль Тайхманн зі Швейцарії.

Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7,652,174
Перше коло, 26 квітня 

Леся Цуренко (Україна) – Лючія Брондзетті (Італія) 6:1, 6:3

Раніше Світоліна поступилась Соснович.

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