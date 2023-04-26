Цуренко з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді

Українка пробилась у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (77) перемогла італійку Лючію Брондзетті (97) у першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком - 6:1, 6:3. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 6 з 11 брейк-пойнтів.

Українка у наступному колі зустрінеться з Жіль Тайхманн зі Швейцарії.

Mutua Madrid Open - WTA 1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - $7,652,174

Перше коло, 26 квітня

Леся Цуренко (Україна) – Лючія Брондзетті (Італія) 6:1, 6:3

Раніше Світоліна поступилась Соснович.

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