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Україна піднялася в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Україна в рейтингу піднялась на 16-ту сходинку.
Сьогодні 14:11 203 0
Україна піднялася в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
#Кубок Біллі Джин Кінг

Джерело - suspilne.mediа.

Міжнародна тенісна федерація (ITF) оновила рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг, провідного турніру жіночих збірних. 

У квітні збірна України провели своє перше протистояння за пів року. У кваліфікації фінальної частини змагань українок за сумою чотирьох матчів здолала збірна Чехії.

Попри виліт до плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг збірній вдалося суттєво покращити своє становище в рейтингу. Україна піднялася в заліку одразу на чотири сходинки — до 16-ї поточної позиції. Серед європейських збірних Україна має 11-й найкращий показник.

Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг: 

  1. Швейцарія — 1072.15 очок (+1 позиція)
  2. Австралія — 1048.32 (-1)
  3. Іспанія — 939.04
  4. Франція — 935.84 (+1)
  5. Чехія — 900.32 (-1)
  6. Канада — 877.07
  7. Казахстан — 829.57 (+3)
  8. Італія — 825.00 (+5)
  9. США — 806.94 (-2)
  10. Німеччина — 804.52 (-1)

...

      16. Україна — 628.23 (+4)

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