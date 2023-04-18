Україна піднялася в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Джерело - suspilne.mediа.
Міжнародна тенісна федерація (ITF) оновила рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг, провідного турніру жіночих збірних.
У квітні збірна України провели своє перше протистояння за пів року. У кваліфікації фінальної частини змагань українок за сумою чотирьох матчів здолала збірна Чехії.
Попри виліт до плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг збірній вдалося суттєво покращити своє становище в рейтингу. Україна піднялася в заліку одразу на чотири сходинки — до 16-ї поточної позиції. Серед європейських збірних Україна має 11-й найкращий показник.
Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг:
- Швейцарія — 1072.15 очок (+1 позиція)
- Австралія — 1048.32 (-1)
- Іспанія — 939.04
- Франція — 935.84 (+1)
- Чехія — 900.32 (-1)
- Канада — 877.07
- Казахстан — 829.57 (+3)
- Італія — 825.00 (+5)
- США — 806.94 (-2)
- Німеччина — 804.52 (-1)
...
16. Україна — 628.23 (+4)
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