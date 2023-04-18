Україна піднялася в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Україна в рейтингу піднялась на 16-ту сходинку.

Міжнародна тенісна федерація (ITF) оновила рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг, провідного турніру жіночих збірних.

У квітні збірна України провели своє перше протистояння за пів року. У кваліфікації фінальної частини змагань українок за сумою чотирьох матчів здолала збірна Чехії.

Попри виліт до плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг збірній вдалося суттєво покращити своє становище в рейтингу. Україна піднялася в заліку одразу на чотири сходинки — до 16-ї поточної позиції. Серед європейських збірних Україна має 11-й найкращий показник.

Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг:

Швейцарія — 1072.15 очок (+1 позиція) Австралія — 1048.32 (-1) Іспанія — 939.04 Франція — 935.84 (+1) Чехія — 900.32 (-1) Канада — 877.07 Казахстан — 829.57 (+3) Італія — 825.00 (+5) США — 806.94 (-2) Німеччина — 804.52 (-1)

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16. Україна — 628.23 (+4)

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