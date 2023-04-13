Відбулося жеребкування матчу Кубка Біллі Джин Кінг Україна – Чехія

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування матчу кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Чехії.
Важливо: Костюк та Ястремська - у заявці збірної України на матч з Чехією
Розклад матчів:
П'ятниця (початок об 11:00 за Києвом)
- Марта Костюк - Маркета Вондроушова
- Катаріна Завацька - Барбора Крейчикова
Субота (початок об 11:00 за Києвом)
- Марта Костюк - Барбора Крейчикова
- Катаріна Завацька - Маркета Вондроушова
- Людмила Кіченок/Даяна Ястремська - Кароліна Мухова/Лінда Носкова
Нагадаємо, наша збірна вдруге візьме участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.
Раніше визначився транслятор матчів збірної України.
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