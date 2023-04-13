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Відбулося жеребкування матчу Кубка Біллі Джин Кінг Україна – Чехія

Костюк та Завацька зіграють у перший день матчу проти Чехії
Сьогодні 13:22 263 0
Відбулося жеребкування матчу Кубка Біллі Джин Кінг Україна – Чехія
#Катаріна Завацька, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування матчу кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Чехії.

Важливо: Костюк та Ястремська - у заявці збірної України на матч з Чехією

Розклад матчів:

П'ятниця (початок об 11:00 за Києвом)

  • Марта Костюк - Маркета Вондроушова
  • Катаріна Завацька - Барбора Крейчикова

Субота (початок об 11:00 за Києвом)

  • Марта Костюк - Барбора Крейчикова
  • Катаріна Завацька - Маркета Вондроушова
  • Людмила Кіченок/Даяна Ястремська - Кароліна Мухова/Лінда Носкова

Нагадаємо, наша збірна вдруге візьме участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.

Раніше визначився транслятор матчів збірної України.

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