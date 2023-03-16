Збірна України назвала склад на матч з Чехією на Кубку Біллі Джин Кінг

Став відомий склад збірної України

Джерело - Чемпіон.

14-15 квітня збірна України зіграє формально домашній проти Чехії у рамках етапу Qualifiers командного турніру.

Про це повідомляє ФТУ.

Національну команду будуть представляти: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Катарина Завацька й Людмила Кіченок.

Капітан – Михайло Філіма.

Нагадаємо, наша збірна вдруге візьме участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.

Раніше визначилось місце матчу з Чехією.