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Збірна України назвала склад на матч з Чехією на Кубку Біллі Джин Кінг

Вчора 22:37 210 0
Став відомий склад збірної України
Збірна України назвала склад на матч з Чехією на Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

14-15 квітня збірна України зіграє формально домашній проти Чехії у рамках етапу Qualifiers командного турніру.

Про це повідомляє ФТУ.

Національну команду будуть представляти: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Катарина Завацька й Людмила Кіченок.

Капітан – Михайло Філіма.

Нагадаємо, наша збірна вдруге візьме участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.

Раніше визначилось місце матчу з Чехією.

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