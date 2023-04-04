Світоліна: Дуже задоволена тим, як зіграла

Українська тенісистка Еліна Світоліна задоволена своїм першим матчем після виходу із декрету.

Про це розповіла сама тенісистка.

"У мене були мурахи по тілу. Була дуже, дуже приємна атмосфера. Мені було приємно бачити багато людей на трибунах, вони справді підбадьорювали мене у важкі моменти.

Мені сьогодні було нелегко фізично, але в підсумку я дуже задоволена тим, як зіграла. Тепер я можу чіткіше бачити, що мені потрібно покращити.

Зараз ми з моєю командою оцінимо календар та турніри, де я можу використати свій захищений рейтинг. Можливо, десь буде wild-card.

Зараз для мене є кілька турнірів ITF в Європі, і я просто з нетерпінням чекаю нових викликів", – сказала Світоліна.