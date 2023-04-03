Цуренко впевнено перемогла Ормачеа в 1 колі турніру в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Леся Цуренко (81) перемогла аргентинку Паулу Ормачеа (168) у першому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні, США.
Матч тривав 1 годину 2 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:1.
Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 3 подвійних помилок та реалізувала 5 з 6 брейк-пойнтів.
Credit One Charleston Open - WTA 500
Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон, США
Ґрунт
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 3 квітня
Леся Цуренко (Україна) - Паула Ормачеа (Аргентина) 6:1, 6:1
У другому колі Цуренко зіграє з Онс Жабер.
Раніше визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Чарльстоні.