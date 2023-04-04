Головне
Світоліна з поразки стартувала на турнірі у Чарльстоні
Сьогодні 08:10 377
Евертон з Миколенком вирвав нічию в Тоттенгема у 29 турі АПЛ
Вчора 23:56 448
Верняєв повернувся до складу збірної України зі спортивної гімнастики
Вчора 22:59 307
Цуренко впевнено перемогла Ормачеа в 1 колі турніру в Чарльстоні
Вчора 20:44 336
WBA санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа
Вчора 20:37 585
Билич може стати головним тренером збірної України
Вчора 19:42 804
День Ліги чемпіонів. 68 років тому з'явився турнір найсильніших
Вчора 18:23 2110
Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів
Вчора 16:37 3333
Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк
Вчора 13:37 277776
Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу
Вчора 12:37 47209
Прямі трансляції

Калініна поступилась на старті турніру у Чарльстоні

Ангеліна поступилась тенісистці без прапора
Сьогодні 08:25 222 0
Калініна поступилась на старті турніру у Чарльстоні
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (30) поступилася Анні Калінській (70)  у першому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні, США.

Матч тривав 2 години та завершився з рахунком - 7:6 (6), 6:4

Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон, США
Ґрунт
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 3 квітня

Анна Калінська – Ангеліна Калініна (Українка) 7:6 (6), 6:4

Раніше на турнірі впевнено стартувала Леся Цуренко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк 277776
Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів 3333
Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу 47209
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 2478
Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео 3262 1
Чотири роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі - ВІДЕО Чотири роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі - ВІДЕО 7610
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34736
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13965 6
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15306 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 257411 4
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33171 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23372