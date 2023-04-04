Калініна поступилась на старті турніру у Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (30) поступилася Анні Калінській (70) у першому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні, США.
Матч тривав 2 години та завершився з рахунком - 7:6 (6), 6:4
Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.
Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон, США
Ґрунт
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 3 квітня
Анна Калінська – Ангеліна Калініна (Українка) 7:6 (6), 6:4
Раніше на турнірі впевнено стартувала Леся Цуренко.