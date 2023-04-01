Визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Чарльстоні

Джерело - btu.org.ua.
Визначились суперниці українських тенісисток на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).
Українка Еліна Світоліна повертається до Туру після річної паузи, пов'язаної з вагітністю та народженням доньки. У першому раунді вона зустрінеться з представницею Казахстану Юлії Путінцевої (43). Раніше українка виграла 6 із 8 очних зустрічей. Переможниця у другому колі зіграє проти сьомої сіяної Катерини Александрової.
Ще одна українка Ангеліна Калініна (28), яка отримала 11-й номер посіву від організаторів, на старті поміряється силами з Анною Калінською (64), у якої раніше виграла два матчі з трьох.
Водночас суперниця Лесі Цуренко (81) визначиться за результатами кваліфікації.
Нагадаємо, Світоліна вперше за 10 років зіграє на турнірі ITF.