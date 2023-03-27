Стаховський закликав підтримати Україну на спортивному фронті

Український тенісист закликав відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський закликав відсторонити російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань.

Відповідний пост він виклав у Інстаграмі.

"Рік тому росія розв’язала повномасштабну війну в Україні. Як і для сотень українських спортсменів, для мене вибір був очевидний. Це боротьба за перемогу рідної країни на передовій. Замість тенісного корту - траншеї. Замість ракетки - зброя. Замість Вімблдону - нездоланний Бахмут".

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"Російські та білоруські спортсмени підтримують агресію росії проти України. Вони мовчать і продовжують змагатись в нейтральному статусі. Таку можливість надають ATP і WTA. Це ганебне рішення. Крім того, МОК розглядає можливість допустити цих спортсменів до Олімпіади під нейтральним прапором. Але всі ми знаємо, що він залитий українською кров’ю".

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"Закликаю підтримати Україну на спортивному фронті. І зробити все можливе, щоб відсторонити російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань і Олімпіади. Терористам не місце в спорті. Тиша вбиває", - сказав Стаховський.