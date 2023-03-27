Головне
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 11:49 2045
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 16:36 24656 2
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Сьогодні 16:31 198
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 15:59 2664
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 15:58 3075
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією
Сьогодні 09:24 6821
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії
Сьогодні 09:23 3184
Тоттенгем розірвав контракт з Конте
Сьогодні 08:37 283
Збірна Італії переграла Мальту, Португалія розгромила Люксембург: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:40 1166
Англія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 22:59 1596
Прямі трансляції

Стаховський закликав підтримати Україну на спортивному фронті

Сьогодні 14:55 127 0
Український тенісист закликав відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань
Стаховський закликав підтримати Україну на спортивному фронті
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський закликав відсторонити російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань.

Відповідний пост він виклав у Інстаграмі.

"Рік тому росія розв’язала повномасштабну війну в Україні. Як і для сотень українських спортсменів, для мене вибір був очевидний. Це боротьба за перемогу рідної країни на передовій. Замість тенісного корту - траншеї. Замість ракетки - зброя. Замість Вімблдону - нездоланний Бахмут".

  Актуально: У Лозанні відбувся мітинг проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади

"Російські та білоруські спортсмени підтримують агресію росії проти України. Вони мовчать і продовжують змагатись в нейтральному статусі. Таку можливість надають ATP і WTA. Це ганебне рішення. Крім того, МОК розглядає можливість допустити цих спортсменів до Олімпіади під нейтральним прапором. Але всі ми знаємо, що він залитий українською кров’ю".

  Стаховський: Допуск росіян до Олімпіади - це плювок в обличчя кожному українському спортсмену

"Закликаю підтримати Україну на спортивному фронті. І зробити все можливе, щоб відсторонити російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань і Олімпіади. Терористам не місце в спорті. Тиша вбиває", - сказав Стаховський.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 29034
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 6231
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією 6821
Англія - Україна 2:0. Як це було Англія - Україна 2:0. Як це було 12367
УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії 13413 4
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 24656 2
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8219 1
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3458
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11730
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6181
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28166
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73491 1