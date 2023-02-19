Стаховський: Допуск росіян до Олімпіади - це плювок в обличчя кожному українському спортсмену

Джерело - Sky News.

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував можливе повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це він розповів у інтерв'ю для Sky News.

"Допуск росіян до Олімпіади - це просто плювок в обличчя кожному українському спортсмену, який поїде на Олімпіаду, якщо він взагалі поїде. Уявіть, що ви ставите українців на стометрівку разом із росіянами, які підтримують війну, чиї родичі служать в армії й, можливо, навіть вбивали українців. І, не дай Бог, якщо вони вбили родичів українських спортсменів, які стоять на тій же лінії".

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"Українські спортсмени не можуть тренуватися, вже більше трьохсот спортивних об'єктів зруйновані російськими ракетами та артилерією. Спорт не буде рівним майданчиком, допоки йде війна, і навіть по її завершенню не стане ним. Ми втратимо ціле покоління спортсменів, які не мають можливості залишити Україну й продовжити тренуватися".

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"На мою думку, можливість бойкоту є достатньою мірою, щоб застосувати тиск до МОК і змусити їх змінити свою думку. Спорт у наші дні - це розкіш, але дуже важливо підіймати український прапор. Важливо показати, що навіть під час війни, не дивлячись на все те, через що нам доводиться проходити, ми виступаємо і показуємо, що Україна досі сильна", - сказав Стаховський.

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