У Лозанні відбувся мітинг проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади

Джерело - Tribuna.com.
Всеукраїнська профспілка спортсменів, працівників сфер фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання провела мітинг у Лозанні.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Мітингувальники вийшли проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри під нейтральним прапором.
Мітинг відбувся під стінами Міжнародного олімпійського комітету.
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