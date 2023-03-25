У Лозанні відбувся мітинг проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади

Мітинг відбувся під стінами Міжнародного олімпійського комітету

Всеукраїнська профспілка спортсменів, працівників сфер фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання провела мітинг у Лозанні.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Мітингувальники вийшли проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри під нейтральним прапором.

Мітинг відбувся під стінами Міжнародного олімпійського комітету.

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