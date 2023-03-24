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Каліна розпочинає турнір в Маямі проти ексчетвертої ракетки світу та переможниці Australian Open-2020

Сьогодні 18:28 61 0
Каліна розпочинає турнір в Маямі проти ексчетвертої ракетки світу та переможниці Australian Open-2020
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (28) у другому колі Miami Open зіграє проти американки російського походження, ексчетвертої ракетки світу Софії Кенін (164).

Матч відбудеться 24 березня на корті №1 третім запуском після поєдинку Крейчикова - Саснович. Орієнтовний початок о 20:00 за київським часом.

Тенісистки зустрічали двічі, здобувши по одній перемозі. У 2020 році Кені стала переможницею Australian Open і фіналісткою Ролан Гаррос.

Нагадаємо, Марта Костюк у другому колі поступилася росіянці анастасії потаповій (6:1, 6:3), а Леся Цуренко завершила змагання після першого кола, програвши Дейлі Фернандес (6:4, 6:3).

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