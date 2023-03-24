Костюк - Соболенко: Ми не друзі, зараз ми в стані війни

Українка відповіла на слова білоруски , яка поскаржилась на ненависть з боку суперниць

Джерело - France 24.

Українська тенісистка Марта Костюк (38) відповіла на слова білоруски Аріни Соболенко (2), яка поскаржилась на ненависть з боку суперниць.

Відповідний коментар українка дала порталу France24.

"Я можу не вітатися з деякими гравцями, але я ні до кого не підходила, ні з ким не розмовляла. Можливо, вважається, що я сію ненависть, просто перебуваючи в роздягальні. Я не знаю, що люди вигадують. Очевидно, що є напруга, ми не друзі, зараз ми в стані війни", - сказала Костюк.

Нагадаємо, українські тенісисти хотіли провести зустріч з керівництвом WTA, однак вона так і не відбулась.

Раніше Марта Костюк (38) в другому колі WTA 1000 Miami Open зазнала поразки від росіянки анастасії потапової (26).