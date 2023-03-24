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Костюк - Соболенко: Ми не друзі, зараз ми в стані війни

Сьогодні 17:03 150 0
Українка відповіла на слова білоруски , яка поскаржилась на ненависть з боку суперниць
Костюк - Соболенко: Ми не друзі, зараз ми в стані війни
#Марта Костюк, #Аріна Соболенко

Джерело - France 24.

Українська тенісистка Марта Костюк (38) відповіла на слова білоруски Аріни Соболенко (2), яка поскаржилась на ненависть з боку суперниць.

Відповідний коментар українка дала порталу France24.

"Я можу не вітатися з деякими гравцями, але я ні до кого не підходила, ні з ким не розмовляла.  Можливо, вважається, що я сію ненависть, просто перебуваючи в роздягальні. Я не знаю, що люди вигадують. Очевидно, що є напруга, ми не друзі, зараз ми в стані війни", - сказала Костюк.

Нагадаємо, українські тенісисти хотіли провести зустріч з керівництвом WTA, однак вона так і не відбулась.

Раніше Марта Костюк (38) в другому колі WTA 1000 Miami Open зазнала поразки від росіянки анастасії потапової (26).

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