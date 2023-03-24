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Костюк: Ми хотіли провести зустріч з керівництвом WTA

Сьогодні 15:25 124 0
Марта Костюк прокоментувала бажання українських тенісисток провести зустріч з WTA
Костюк: Ми хотіли провести зустріч з керівництвом WTA
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - tribuna.com.

Українські тенісисти хотіли провести зустріч з керівництвом WTA, однак вона так і не відбулась.

Про це розповіла Марта Костюк.

"Так, ми хотіли провести зустріч з керівництвом WTA, але її не отримали. Ні відповіді, нічого, просто тиша.

Коли ми проведемо зустріч, то зможемо поговорити про це. До того моменту, я не думаю, що це гарна ідея - говорити про те, що ми хочемо там обговорювати", - сказала Костюк.

Раніше Костюк поступилася росіянці Потаповій у другому колі Miami Open.

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