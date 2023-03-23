Кіченок програла на старті парного турніру WTA 1000 в Маямі

Матч тривав 1 годину 51 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з американкою Софією Кенін програла Ніколь Мелікар-Мартінес з США та Еллен Перес з Австралії у першому колі турніру WTA 1000 в Маямі.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився з рахунком 2:6, 7:6, 13:15.

За цей час Кіченок і Кенін жодного разу не подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 3 з 11 брейк-пойнтів.

WTA 1000 Маямі, хард

Призовий фонд - $8,800,000

Парний розряд

Перше коло, 23 березня

Надія Кіченок/Софія Кенін (Україна/США) - Ніколь Мелікар-Мартінес/Еллен Перес (США/Австралія) 3:6, 7:6, 13:15

Українка Леся Цуренко (81) зазнала поразки в першому колі цього турніру канадійці Лейлі Фернандес (53).