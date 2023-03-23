Костюк зіграє проти одіозної росіянки в другому колі Miami Open

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (38) в другому колі WTA 1000 Miami Open проти росіянки анастасії потапової (26).

Матч відбудеться 23 березня на корті №2 третім запуском після гри Мартич - Ван. Орієнтовний початок - 20:00 за київським часом.

У першому колі українка у двох сетах перемогла італійку Коччаретто (6:3, 6:2).

Ангеліна Калініна на цій стадії зіграє 24 березня з американкою Софією Кенін.

Нагадаємо, на турнірі в Індіан-Веллсі, який передував Miami Open, потапова вийшла на гру проти Пегули у футболці московського спартака, чим викликала хвилю хейту в українському суспільстві.