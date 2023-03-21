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Костюк впевнено переграла італійку на турнірі у Маямі

Сьогодні 18:40 210 0
Марта виграла у Елізабетти Коччаретто
Костюк впевнено переграла італійку на турнірі у Маямі
Фото Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTА 38) успішно стартувала на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Маямі (США).

У 1/64 фіналу змагань українка виграла у Елізабетти Коччаретто (Італія, WTA 49) в двох сетах.

Матч тривав 1 годину та 18 хвилин. Костюк виконала чотири ейси, припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 3 із 4 брейк-пойнти.

У 1/32 фіналу турніру в Маямі Костюк зустрінеться з Анастасією Потаповою з рф.

WTA 1000 Маямі Хард
Призовий фонд - $8,800,000
1/64 фіналу, 21 березня

Марта Костюк (Україна) - Елізабетта Коччаретто (Італія) 6:3, 6:2

В основній сітці турніру, крім Костюк, зіграють Ангеліна Калініна (28), яка розпочне змагання з другого кола та Леся Цуренко, яка пробилася через кваліфікацію. Цуренко в першому колі зіграє проти канадки Лейли Фернандес.

Нагадаємо в оновленому рейтингу WTA Костюк піднялася на 39 сходинку, що є найвищим досягненням 20-річної Українки.

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