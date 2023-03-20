Цуренко перемогла Дарт і вийшла в основну сітку турніру у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA 95) у фіналі кваліфікації до турніру серії WTA 1000 у Маямі (США) виграла у Гаррієт Дарт з США (WTA 125).
Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину та 52 хвилини.
Цуренко припустилася трьох подвійних помилок, не виконала жодної подачі навиліт та використала 7 із 13 брейк-пойнтів.
Miami Open - WTA 1000
Маямі, США
Призовий фонд - $8,800,000
Хард
Кваліфікація, фінал
20 березня
Леся Цуренко (Україна) - Гартрієт Дарт (США) 7(7):6(4), 6:2
Напередодні Катаріна Завацька перемогла росіянку на старті кваліфікації турніру в Мариборі.