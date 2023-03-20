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Надаль вперше з 2005 року випав із топ-10 світового рейтингу

Сьогодні 14:25 155 0
Іспанський тенісист відновлюється від травми
Надаль вперше з 2005 року випав із топ-10 світового рейтингу
Фото - gettyimages
#Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

Колишній лідер світового рейтингу Рафаель Надаль випав із топ-10 за підсумками Мастерса в Індіан-Веллсі, перед яким знявся через травму.

Надаль дебютував у першій десятці 25 квітня 2005 року і з того часу з неї не випадав. У сумі це становитиме 914 тижнів – абсолютний рекорд за цим показником. На другому місці йде Джиммі Коннорс (788), третій – Роджер Федерер (734), шостий – Новак Джокович (555).

 Надаль планує повернутися на корт на Мастерсі у Монте-Карло.

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