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Надаль знявся з турніру в Індіан-Веллсі

Сьогодні 22:26 202 0
Турнір відбудеться з 8 по 19 березня
Надаль знявся з турніру в Індіан-Веллсі
#Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

22-разовий чемпіон турнірів Великого шлема, колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль з турніру категорії Мастерс в Індіан-Веллсі (США), який відбудеться з 8 по 19 березня.

Про це повідомляє АР.

Рафаель Надаль отримав травму під час матчу з американським тенісистом Маккензі Макдональдом у другому колі Australian Open. МРТ тенісиста показала розтягнення здухвинно-поперекового м'яза лівої ноги. Раніше іспанець знявся з турнірів у Досі та Дубаї, а також з виставкового матчу зі співвітчизником Карлосом Алькарасом, який мав відбутися 5 березня у Лас-Вегасі (штат Невада, США).

Нагадаємо, минулого року на Мастерсі в Індіан-Веллсі Рафаель Надаль дістався фіналу, в якому програв американцю Тейлору Фрітцу з рахунком 3:6, 6:7 (5:7).

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