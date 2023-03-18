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Цуренко: Щиро вдячна Швйонтек за все, що вона робить для України

Сьогодні 09:38 102 0
Українка розповіла про підтримку з боку першої ракетки світу Іги Швйонтек
Цуренко: Щиро вдячна Швйонтек за все, що вона робить для України
#Леся Цуренко

Джерело - L'Équipe.

Росіяни та білоруси, повинні розуміти, що вони роблять, що вони демонструють усьому світу.

Такою думкою поділилася українська тенісистка Леся Цуренко.

"По-перше, я хочу сказати, що Іга - неймовірний гравець і дівчина. Я дійсно щиро вдячна їй за все, що вона робить для України, за всю підтримку, яку вона демонструє. На мою думку, було дуже дивно побачити гравця, який виходить на корт із логотипом підсанкційної компанії".

  Цуренко: Я не відчуваю, що WTA мене захищає

"Люди, особливо росіяни та білоруси, повинні розуміти, що вони роблять, що вони демонструють усьому світу. Як на мене, це ознака того, що людина не розуміє всього жаху війни", - сказала Цуренко.

Напередодні Леся Цуренко (95) знялася з поєдинку 3 кола WTA Indian Wells Open проти білоруски Аріни Соболенко.

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