Снігур вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Трнаві

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур обіграла Лолу Радівоєвіч (279) у другому колі турніру ITF у Трнаві.
Двосетовий матч тривав 62 хвилини. Українка двічі подала навиліт, не припустилася жодної подвійної помилки, відіграла єдиний брейк-пойнт суперниці і зробила п'ять брейків.
У чвертьфіналі Снігур зіграє проти британки Сонай Картал (262). У жовтні минулого року українка поступилася британській тенісистці в першому колі аналогічного турніру в Трнаві.
Дарина Снігур - Лола Радівоєвіч 6:1, 6:2
Снігур втретє в сезоні зіграє у чвертьфіналі турніру ITF - вона здобула перемогу на цій стадії в Андрезьє-Бутеон (W60) і поступилася в Альтенкірхіні (W60).
Нагадаємо, минулої неділі Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.