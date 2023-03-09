Снігур вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Трнаві

Снігур втретє в сезоні зіграє у чвертьфіналі турніру ITF

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур обіграла Лолу Радівоєвіч (279) у другому колі турніру ITF у Трнаві.

Двосетовий матч тривав 62 хвилини. Українка двічі подала навиліт, не припустилася жодної подвійної помилки, відіграла єдиний брейк-пойнт суперниці і зробила п'ять брейків.

У чвертьфіналі Снігур зіграє проти британки Сонай Картал (262). У жовтні минулого року українка поступилася британській тенісистці в першому колі аналогічного турніру в Трнаві.

W60 Trnava 2

Трнава, Словаччина

Хард

Призовий фонд - $60 000

1/8 фіналу, 09 березня

Дарина Снігур - Лола Радівоєвіч 6:1, 6:2

Снігур втретє в сезоні зіграє у чвертьфіналі турніру ITF - вона здобула перемогу на цій стадії в Андрезьє-Бутеон (W60) і поступилася в Альтенкірхіні (W60).

Нагадаємо, минулої неділі Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.