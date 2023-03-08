Снігур з перемоги стартувала на турнірі у Словаччині

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла Ренату Ямріхову (615) зі Словаччини у першому колі турініру ITF у Трнаві.
Двосетовий матч тривав 1 годину 32 хвилини.
W60 Trnava 2
Трнава, Словаччина
Хард
Призовий фонд - $60 000
Перше коло, 08 березня
Дар’я Снігур - Рената Ямріхова 7:5, 6:3
У другому колі (1/8 фіналу) Снігур зустрінеться з представницею Сербії Лолою Радівоєвич (279).
Нагадаємо, минулої неділі Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.