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Снігур з перемоги стартувала на турнірі у Словаччині

Сьогодні 16:09 176 0
Українка вийшла у друге коло турніру
Снігур з перемоги стартувала на турнірі у Словаччині
#Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка  Дар’я Снігур перемогла Ренату Ямріхову (615) зі Словаччини у першому колі турініру ITF у Трнаві.

Двосетовий матч тривав 1 годину 32 хвилини.

W60 Trnava 2

Трнава, Словаччина

Хард

Призовий фонд - $60 000

Перше коло, 08 березня

Дар’я Снігур - Рената Ямріхова 7:5, 6:3

У другому колі (1/8 фіналу) Снігур зустрінеться з представницею Сербії Лолою Радівоєвич (279).

Нагадаємо, минулої неділі Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.

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