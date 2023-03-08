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Гашек про Костюк: Мені дуже подобається ця жінка

Сьогодні 13:55 714 0
Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек прокоментував відмову Костюк потиснути руку росіянці
Гашек про Костюк: Мені дуже подобається ця жінка
#Гашек, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (40) зробила правильно, коли не потиснула руку росіянці Варварі Грачовій (66) після перемоги у фіналі турніру WTA 250 в американському Остіні.

Про це заявив дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек.

"Мені дуже подобається ця жінка. Її співгромадяни борються і гинуть і за нас також. Дякую. Чи можете ви уявити, що можна піти й добровільно потиснути руку громадянину країни, чиї солдати напали на вас і вбивають ваших батьків, дітей, братів, сестер і друзів? Я не можу. Вона зробила все правильно", - сказав Гашек.

Нагадаємо, минулого тижня Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.

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