Гашек про Костюк: Мені дуже подобається ця жінка

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк (40) зробила правильно, коли не потиснула руку росіянці Варварі Грачовій (66) після перемоги у фіналі турніру WTA 250 в американському Остіні.
Про це заявив дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек.
"Мені дуже подобається ця жінка. Її співгромадяни борються і гинуть і за нас також. Дякую. Чи можете ви уявити, що можна піти й добровільно потиснути руку громадянину країни, чиї солдати напали на вас і вбивають ваших батьків, дітей, братів, сестер і друзів? Я не можу. Вона зробила все правильно", - сказав Гашек.
Moc té slečně fandím. Její spoluobčané bojují a umírají i za nás. Díky! Dokážete si představit jít a podat si dobrovolně ruku s občanem země, jejíž vojáci Vás napadli a zabíjejí Vaše rodiče, děti, bratry, sestry a kamarády? Já ne. Udělala to správně👍 https://t.co/qt9yYJJUAN— Dominik Hasek (@hasek_dominik) March 7, 2023
Нагадаємо, минулого тижня Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.