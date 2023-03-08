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Костюк зіграє Петерсон, Ястремська - з Бондар, Цуренко - зі Чжу Лінь у першому колі WTA Indian Wells Open

Сьогодні 06:34 269 0
Костюк зіграє Петерсон, Ястремська - з Бондар, Цуренко - зі Чжу Лінь у першому колі WTA Indian Wells Open
#Марта Костюк, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

8 березня в американському Індіан-Веллсі розпочинається основна сітка WTA Indian Wells Open з призовим фондом $8 800 000, у якій візьмуть старт і чотири українські тенісистки.

27-ма сіяна Ангеліна Калініна розпочне змагання з другого кола, а Марта Костюк, Леся Цуренко, яка пробилася через кваліфікацію та Даяна Ястремська, якій організатори надали Wild card, зіграють свої стартові поєдинки в перший ігровий день.

Костюк (40) зіграє проти шведки Петерсон (101) на корті №4 четвертим запуском. Ястремська (142) протистоятиме на корті №6 угорці Бондар (79) другим запуском, а Цуренко (95) позмагається з китаянкою Чжу Лінь (33) на корті №8 останнім, третім запуском.

Розклад українських тенісисток у перший змагальний день

22:30*. Анна Бондар - Даяна Ястремська (другим запуском після матчу Лі - Блінкова);

00:00*. Леся Цуренко - Чжу Лінь (третім запуском після матчу Свон - Букса);

03:00*. Ребекка Петерсон - Марта Костюк (четвертим запуском після матчу Легечка - Рендеркнек).

* - час - орієнтовний, в залежності від тривалості попередніх поєдинків.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Марта Костюк уперше увійшла в топ-40.

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