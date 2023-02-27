Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк піднялися на кілька позицій і займають 29-е та 52-е місце.

Катерина Байндл залишається третьою "ракеткою" країни, піднявшись залишившись на 84-му рядку. Леся Цуренко зберегла місце в ТОП-100 (98)

Даяна Ястремська піднялася аж на 19 сходинок і займає 103-є місце.

Рейтинг WTA

(оновлено 27 лютого 2023 року)



