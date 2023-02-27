Головне
Амосов феєрично повернуся в октагон: українець домінував у бою про Сторлі, не дав супернику жодного шансу та захистив титул чемпіона
Вчора 14:15 546
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 10:25 43786 1
Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30
Сьогодні 09:35 270728
Манчестер Юнайтед переграв Ньюкасл у фіналі Кубка Ліги
Вчора 20:28 396
Збірна України перемогою над Нідерландами завершила відбір на ЧС-2023
Вчора 20:11 1404
Ковтун виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у Німеччині
Вчора 19:25 469
Динамо зіграло внічию в останньому контрольному матчі
Вчора 17:54 480
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів
Вчора 09:14 4299
Амосов знищив Сторлі в 5 раундах: огляд чемпіонського бою
Вчора 08:15 916
Амосов: Я хочу сказати дякую українській армії
Вчора 02:07 526
Прямі трансляції

Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30

Сьогодні 09:35 270728
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк піднялися на кілька позицій і займають 29-е та 52-е місце.

Катерина Байндл залишається третьою "ракеткою" країни, піднявшись залишившись на 84-му рядку. Леся Цуренко зберегла місце в ТОП-100 (98)

Даяна Ястремська піднялася аж на 19 сходинок і займає 103-є місце.

 Рейтинг WTA

(оновлено 27 лютого 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 10585
2 (2) Арина Соболенко 6100
3 (4) Джессіка Пегула (США) 5495
4 (3) Он Жабер (Туніс) 4921
5 (5) Каролін Гарсія (Франція) 4835
6 (6) Корі Гауфф (США) 4251
7 (7) Марія Саккарі (Греція) 3451
8 (8) Дар'я Касаткіна 3375
9 (9) Белінда Бенчич (Швейцарія) 3360
10 (10) Олена Рибакіна (Казахстан) 2935
29 (33) Ангеліна Калініна (Україна) 1422
52 (55) Марта Костюк (Україна) 1020
84 (84) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 748
98 (100) Леся Цуренко (Україна) 670
103 (122) Даяна Ястремська (Україна) 641
157 (159) Дар'я Снігур (Україна)

411
262 (280) Катеріна Завацька (Україна) 252
288 (283) Катерина Володько (Україна) 213
508 (510) Еліна Світоліна (Україна) 80
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 21808
Циганков став найкращим гравцем Жирони у грі проти Атлетіка Циганков став найкращим гравцем Жирони у грі проти Атлетіка 1688 1
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 3277
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 43786 1
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник 2498
ПСЖ розгромив Марсель, Страсбур не переграв Клермон: результати матчів Ліги 1 ПСЖ розгромив Марсель, Страсбур не переграв Клермон: результати матчів Ліги 1 1553
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2976
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 65432
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28328
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42280
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 8995
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 237859