Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.
Українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк піднялися на кілька позицій і займають 29-е та 52-е місце.
Катерина Байндл залишається третьою "ракеткою" країни, піднявшись залишившись на 84-му рядку. Леся Цуренко зберегла місце в ТОП-100 (98)
Даяна Ястремська піднялася аж на 19 сходинок і займає 103-є місце.
Рейтинг WTA
(оновлено 27 лютого 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|10585
|2 (2)
|Арина Соболенко
|6100
|3 (4)
|Джессіка Пегула (США)
|5495
|4 (3)
|Он Жабер (Туніс)
|4921
|5 (5)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4835
|6 (6)
|Корі Гауфф (США)
|4251
|7 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|3451
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3375
|9 (9)
|Белінда Бенчич (Швейцарія)
|3360
|10 (10)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|2935
|29 (33)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1422
|52 (55)
|Марта Костюк (Україна)
|1020
|84 (84)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|748
|98 (100)
|Леся Цуренко (Україна)
|670
|103 (122)
|Даяна Ястремська (Україна)
|641
|157 (159)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
411
|262 (280)
|Катеріна Завацька (Україна)
|252
|288 (283)
|Катерина Володько (Україна)
|213
|508 (510)
|Еліна Світоліна (Україна)
|80