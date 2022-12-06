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Костюк та Калініна - у заявці основної сітки Australian Open-2023

Сьогодні 10:32 223 1
Катерина Байндл і Даяна Ястремська посідають друге і третє місця в альтернативному списку учасниць
Костюк та Калініна - у заявці основної сітки Australian Open-2023
#Australian Open, #Ангеліна Калініна, #Марта Костюк, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Визначився заявочний лист учасниць основної сітки Australian Open-2023.

Про це повідомляє Міхал Самульскі.

Участь у турнірі гарантували Ангеліна Калініна (53) та Марта Костюк (71).

Для Калініної це буде п'ятий поспіль Australian Open і другий рік поспіль вона зіграє в основній сітці.

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Костюк вшосте виступить на австралійському мейджорі і вчетверте в основній сітці.

Катерина Байндл (98) і Даяна Ястремська (99) посідають друге і третє місця в альтернативному списку учасниць.

Australian Open-2023 відбудеться у Мельбурні з 16 по 29 січня.

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