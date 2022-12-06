Костюк та Калініна - у заявці основної сітки Australian Open-2023

Катерина Байндл і Даяна Ястремська посідають друге і третє місця в альтернативному списку учасниць

Джерело - Чемпіон.

Визначився заявочний лист учасниць основної сітки Australian Open-2023.

Про це повідомляє Міхал Самульскі.

Участь у турнірі гарантували Ангеліна Калініна (53) та Марта Костюк (71).

Для Калініної це буде п'ятий поспіль Australian Open і другий рік поспіль вона зіграє в основній сітці.

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Костюк вшосте виступить на австралійському мейджорі і вчетверте в основній сітці.

Катерина Байндл (98) і Даяна Ястремська (99) посідають друге і третє місця в альтернативному списку учасниць.

Australian Open women's entry list pic.twitter.com/OFIurKEZiK — Michal Samulski (@MichalSamulski) December 5, 2022

Australian Open-2023 відбудеться у Мельбурні з 16 по 29 січня.

Нагадаємо, на благодійному вечорі Світоліної зібрали 170 тисяч євро на генератори.