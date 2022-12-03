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На благодійному вечорі Світоліної зібрали 170 тисяч євро на генератори

Сьогодні 18:41 183 0
У списку лотів були фліска та український прапор із автографом Володимира Зеленського
На благодійному вечорі Світоліної зібрали 170 тисяч євро на генератори
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна провела благодійну гала-вечерю, під час якої цього разу збирали кошти на генератори для українців.

Про це повідомляє Великий теніс України.

На гала-вечері у Монако побували спортсмени Андрій Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, Тоні Паркер, співак Олег Скрипка, ведучими виступили Леся Нікітюк та Тимур Мірошниченко. 

Зокрема у списку лотів були фліска та український прапор із автографом президента України Володимира Зеленського.

Леся Нікітюк повідомила, що за вечір вдалося зібрати 170 тисяч євро (майже 7 млн. грн.), щоб придбати генератори для українців.

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Допис, поширений Elina Monfils (@elisvitolina)

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