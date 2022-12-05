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Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100

Сьогодні 14:09 256295
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Дві найкращі українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк залишилися на своїх місцях, а Байндл та Ястремська увійшли до топ-100 рейтингу.

 Рейтинг WTA

(оновлено 05 грудня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 11085
2 (2) Он Жабер (Туніс) 5055
3 (3) Джессіка Пегула (США) 4691
4 (4) Каролін Гарсія (Франція) 4375
5 (5) Арина Соболенко 3925
6 (6) Марія Саккарі (Греція) 3871
7 (7) Корі Гауфф (США) 3646
8 (8) Дар'я Касаткіна 3435
9 (9) Вероніка Кудерметова 2795
10 (10) Сімона Халеп (Румунія) 2661
53 (53) Ангеліна Калініна (Україна) 982
71 (71) Марта Костюк (Україна) 814
99 (100) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 631
101 (101) Даяна Ястремська (Україна) 628
138 (146) Дар'я Снігур (Україна) 463
139 (138) Леся Цуренко (Україна)

456
241 (239) Еліна Світоліна (Україна) 268
312 (310) Катеріна Завацька (Україна) 189
323 (322) Катерина Володько (Україна) 178
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