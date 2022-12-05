Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та американка Джессіка Пегула.

Дві найкращі українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк залишилися на своїх місцях, а Байндл та Ястремська увійшли до топ-100 рейтингу.

Рейтинг WTA

(оновлено 05 грудня 2022 року)



