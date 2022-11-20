Федерер: Я поки що боюся займатися іншими видами спорту

Легендарний тенісист розповів про чим займається після завершення кар’єри

Джерело - Tennis Majors.

20-разовий чемпіон Великих шоломів Роджер Федерер не відновився від пошкодження після завершення кар'єри.

Про це він розповів порталу Tennis Majors.

"Я поки що боюся займатися іншими видами спорту. З колінами все поки що так собі. Тож із цим треба почекати. Згодом ми зможемо більше подорожувати. Ми завжди плануємо відпустки, і я хочу, щоб вони були веселими та незвичайними. Я хотів би відвезти дітей до Африки".

Федерер зіграв свій останній матч в кар’єрі

"Раніше ми їздили у відпустку, щоб розслабитись, бо моє життя в турі було дуже напруженим. А тепер подорожі можуть стати активнішими", - сказав Федерер.

Нагадаємо, Федерер має намір стати дитячим тренером.