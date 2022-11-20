Федерер: Я поки що боюся займатися іншими видами спорту

Джерело - Tennis Majors.
20-разовий чемпіон Великих шоломів Роджер Федерер не відновився від пошкодження після завершення кар'єри.
Про це він розповів порталу Tennis Majors.
"Я поки що боюся займатися іншими видами спорту. З колінами все поки що так собі. Тож із цим треба почекати. Згодом ми зможемо більше подорожувати. Ми завжди плануємо відпустки, і я хочу, щоб вони були веселими та незвичайними. Я хотів би відвезти дітей до Африки".
Федерер зіграв свій останній матч в кар’єрі
"Раніше ми їздили у відпустку, щоб розслабитись, бо моє життя в турі було дуже напруженим. А тепер подорожі можуть стати активнішими", - сказав Федерер.
Нагадаємо, Федерер має намір стати дитячим тренером.