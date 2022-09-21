Швейцарець розповів чим буде займатися по завершенню кар'єри

Джерело - BBC.

20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Роджер Федерер має намір стати дитячим тренером.

Про це він розповів після завершення кар'єри.

"Я завжди намагався нічого не планувати, тому що в мене четверо дітей, і я їм потрібен. Дружина теж весь цей час була поряд зі мною. Тож зараз ми дивимося, чого хочуть вони. Я хотів би стати наставником для дітей, виростити нову швейцарську суперзірку. Хочу допомогти федерації".

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