Джерело - BBC.
20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Роджер Федерер має намір стати дитячим тренером.
Про це він розповів після завершення кар'єри.
"Я завжди намагався нічого не планувати, тому що в мене четверо дітей, і я їм потрібен. Дружина теж весь цей час була поряд зі мною. Тож зараз ми дивимося, чого хочуть вони. Я хотів би стати наставником для дітей, виростити нову швейцарську суперзірку. Хочу допомогти федерації".
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"Але мені ще треба все продумати. Після Кубка Лейвера я поїду додому, а потім влаштуємо відпустку з дітьми. Тож буде можливість все обміркувати. Я люблю теніс і хотів би залишитися до нього залученим. Не хочу ставати примарою чи чужим", - сказав Федерер.