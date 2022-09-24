Федерер зіграв свій останній матч в кар’єрі

Джерело - Чемпіон.

Швейцарський тенісист Роджер Федерер провів свій останній матч в кар’єрі.

Він разом з Рафаелем Надалем програв Джеку Соку та Френсісу Тіафу (6:4, 6:7, 9:11) в матчі Кубка Лейвера.

41-річний швейцарець не виступав із торішнього Вімблдону.

За свою кар'єру легендарний швейцарець виграв 103 турніри серії АТР в одиночному розряді.

Федерер п'ять разів вигравав US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шість разів Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) та вісім разів Вімблдон (2003-2007, 2017).

Також Федерер двічі виграв Олімпійські ігри (2008, 2012), 6 разів Підсумковий турнір АТР та ставав володарем Кубка Девіса (2014) у складі збірної Швейцарії.

Раніше Федерер оголосив про завершення кар'єри.