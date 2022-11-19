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Стаховський про російських тенісистів: Вони нічого не зробили, щоб війна припинилася

Сьогодні 19:49 213 0
Колишній тенісист розповів про російських колег по цеху
Стаховський про російських тенісистів: Вони нічого не зробили, щоб війна припинилася
#Сергій Стаховський

Джерело - The New York Times.

Російські спортсмени нічого не зробили, щоб припинини війну в Україні.

Про це розповів колишній український тенісист Сергій Стаховський.

"Всі втомилися в Україні. Багато українських воїнів гине. Думаю, це єдине, про що ми думаємо. Думаю, тяжче, коли ти за межами країни. На жаль, людське тіло може адаптуватися до будь-чого. Так адаптуєшся до обстрілу. Ти адаптуєшся до страху".

  Стаховський: Я б путіну нічого не говорив, а просто застрелив би

"Здебільшого всі російські спортсмени чи російські тенісисти мовчать. Вони зберігають нейтралітет. Кажуть: "Знаєте, для мене це політика". Це не політика. Це війна. Зрештою, коли війна закінчиться і їхні діти чи хтось ставитиме питання: "Що ви зробили, щоб цього не сталося? Що ви зробили, щоб це припинилося?" - вони не зможуть відповісти, бо нічого не зробили. Вони мовчали і нічого не зробили", - сказав Стаховський.

Нагадаємо, Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру.

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