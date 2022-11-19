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Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру

Сьогодні 07:47 Андрій Твердохліб 232 0
Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український тенісист Сергій Стаховський узяв участь у церемонії вшанування гравців, які завершили кар'єру в 2022 році.

Українець вийшов на корт у формі Національної гвардії України.

"Не так я собі уявляв завершення кар’єри. Але нові реалії змусили всіх нас - Українців - об’єднатись та зробити максимум від нас залежного задля нашої перемоги. Турін сьогодні був 🇺🇦 під час Nitto ATP Finals. Дякую командуванню Національна гвардія України за можливість тут бути. Дякую всім українцям за вашу мужність. Слава Україні! Слава Нації!" - написав тенісист у своїх соціальних мережах.

Сама ж церемонія відбулась у Турині, де проходить Підсумковий турнір.

Крім українця в урочистій церемонії взяли участь французи Жо-Вілфрід Цонга і Жиль Сімон, іспанець Томмі Робредо, німець Філіп Кольшрайбер, бразилець Бруно Соареш та інші тенісисти.

На початку повномаштабного втрргнення росії Стаховський поїхав з Лондона, де він проживав, та перетнув кордон з боку Словаччини, щоби приєднатися до України та поповнити ряди армійського резерву задля захисту своєї країни. Під час першої фази воєнних дій патрулював вулиці Києва в складі ТРО. Регулярно допомагає волонтерській організації "Повернись живим".

Також відомий своєю легендарною пресконференцією на Вімблдоні-2014, на якій відмовився відповідити російським журналістам.

За кар'єру гравця киянин виграв 4 турніри ATP в одиночному розряді та 4 - в парному. Найкраща позиція в рейтингу - 31. Заробив $5,394,340 ризових. За збірну України Стаховський зіграв 79 матчів і здобув 48 перемог.

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