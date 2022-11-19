Стаховський: Я б путіну нічого не говорив, а просто застрелив би

Україна та росія (терористична країна) не будуть товаришувати навіть після завершення війни.

Про це розповів колишній тенісист Сергій Стаховський.

"Це буде неможливо для цілих поколінь українців і росіян. Немає виправдань тій величезній кількості людей, яких путін замучив і вбив. Можлива зустріч з путіним? Я б, напевно, мав у руках пістолет, я б йому нічого не говорив, а просто застрелив би", - сказав Стаховський.