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Стаховський: Я б путіну нічого не говорив, а просто застрелив би

Сьогодні 17:39 291 0
Стаховський: Я б путіну нічого не говорив, а просто застрелив би
#Сергій Стаховський

Джерело - Великий теніс України.

Україна та росія (терористична країна) не будуть товаришувати навіть після завершення війни.

Про це розповів колишній тенісист Сергій Стаховський.

"Це буде неможливо для цілих поколінь українців і росіян. Немає виправдань тій величезній кількості людей, яких путін замучив і вбив. Можлива зустріч з путіним? Я б, напевно, мав у руках пістолет, я б йому нічого не говорив, а просто застрелив би", - сказав Стаховський.

Нагадаємо, Стаховський у формі Національної гвардії України офіційно завершив кар'єру.

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