Крутих та Сачко поступилися у фіналі кваліфікації турніру ATP у Братиславі

Джерело - Чемпіон.
Перша "ракетка" України Олексій Крутих та другий номер національної класифікації Віталій Сачко не змогли подолати кваліфікацію на турнір АТР серії Challenger у Братиславі (Словаччина).
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У фіналі кваліфікації лідер "посіву" Крутих поступився на тайбрейку німцю Генрі Сквірі, а посіяний під 3-м номером Сачко у трьох сетах програв Джему Ілкілю з Туреччини.
Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour 90
Братислава, Словаччина
Призовий фонд - €67,960
Хард (зал)
Кваліфікація, Фінал
07 листопада
Олексій Крутих (Україна, 1) - Генрі Сквайр (Німеччина, 12) 4:6, 6:7(4)
Віталій Сачко (Україна, 3) - Джем Ілкель (Туреччина, 8) 3:6, 6:3, 3:6
Раніше кваліфікацію подолав Марченко.