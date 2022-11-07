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Крутих та Сачко поступилися у фіналі кваліфікації турніру ATP у Братиславі

Сьогодні 23:10 109 0
Крутих та Сачко поступилися у фіналі кваліфікації турніру ATP у Братиславі
Фото - gettyimages
#Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України Олексій Крутих та другий номер національної класифікації Віталій Сачко не змогли подолати кваліфікацію на турнір АТР серії Challenger  у Братиславі (Словаччина).

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У фіналі кваліфікації лідер "посіву" Крутих поступився на тайбрейку німцю Генрі Сквірі, а посіяний під 3-м номером Сачко у трьох сетах програв Джему Ілкілю з Туреччини.

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Братислава, Словаччина
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Хард (зал)
Кваліфікація, Фінал
07 листопада

Олексій Крутих (Україна, 1) - Генрі Сквайр (Німеччина, 12) 4:6, 6:7(4)

Віталій Сачко (Україна, 3) - Джем Ілкель (Туреччина, 8) 3:6, 6:3, 3:6

Раніше кваліфікацію подолав Марченко.

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