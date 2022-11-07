Марченко пробився в основну сітку турніру у Братиславі

Джерело - Чемпіон.
Українець Ілля Марченко подолав кваліфікацію на турнір АТР серії Challenger у Братиславі (Словаччина).
У фіналі відбіркових змагань Марченко обіграв шведа Карла Фріберга - 6:2, 6:3.
Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. Марченко виконав шість ейсів за однієї подвійної помилки, зробив три брейки і відіграв обидва брейк-пойнти суперника
Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour 90
Братислава, Словаччина
Призовий фонд - €67,960
Хард (зал)
Кваліфікація, Фінал
07 листопада
Ілля Марченко - Карл Фріберг 6:2, 6:3