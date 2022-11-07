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Марченко пробився в основну сітку турніру у Братиславі

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Марченко вперше за три тижні зіграє в основі "челенджера" після Вільнюса
Марченко пробився в основну сітку турніру у Братиславі
Фото - gettyimages
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко подолав кваліфікацію на турнір АТР серії Challenger  у Братиславі (Словаччина).

У фіналі відбіркових змагань Марченко обіграв шведа Карла Фріберга - 6:2, 6:3.

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. Марченко виконав шість ейсів за однієї подвійної помилки, зробив три брейки і відіграв обидва брейк-пойнти суперника

Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour 90
Братислава, Словаччина
Призовий фонд -  €67,960
Хард (зал)
Кваліфікація, Фінал
07 листопада

Ілля Марченко - Карл Фріберг  6:2, 6:3

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