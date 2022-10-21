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Кіченок та Остапенко вийшли у чвертьфінал турніру у Гвадалахарі

Сьогодні 08:09 134 0
У чвертьфіналі турніру у Гвадалахарі Кіченок та Остапенко зустрінуться з лідерами посіву
Кіченок та Остапенко вийшли у чвертьфінал турніру у Гвадалахарі
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко перемогли тандем Лінда Фругвіртова / Кайя Канепі (Чехія / Естонія). у другому колі турніру WTA у Гвадалахарі.

Важливо: Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA

Матч тривав 1 годину та 12 хвилини. Кіченок та Остапенко 1 раз подали на виліт, допустили 6 подвійних помилок та використали 3 з 9 брейк-пойнтів.

У 1/4 фіналу Кіченок та Остапенко змагатимуться з першими сіяними чешками Барборою Крейчиковою та Катериною Синяковою.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд  - $2,527,250
Друге коло, 21  жовтня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Лінда Фругвіртова / Кайя Канепі 3:6, 6:1, 10-5

Раніше Надія Кіченок поступилась у другому колі парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.

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