Кіченок та Остапенко вийшли у чвертьфінал турніру у Гвадалахарі

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко перемогли тандем Лінда Фругвіртова / Кайя Канепі (Чехія / Естонія). у другому колі турніру WTA у Гвадалахарі.
Важливо: Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA
Матч тривав 1 годину та 12 хвилини. Кіченок та Остапенко 1 раз подали на виліт, допустили 6 подвійних помилок та використали 3 з 9 брейк-пойнтів.
У 1/4 фіналу Кіченок та Остапенко змагатимуться з першими сіяними чешками Барборою Крейчиковою та Катериною Синяковою.
Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд - $2,527,250
Друге коло, 21 жовтня
Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Лінда Фругвіртова / Кайя Канепі 3:6, 6:1, 10-5
Раніше Надія Кіченок поступилась у другому колі парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.