Кіченок та Остапенко вийшли у чвертьфінал турніру у Гвадалахарі

У чвертьфіналі турніру у Гвадалахарі Кіченок та Остапенко зустрінуться з лідерами посіву

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко перемогли тандем Лінда Фругвіртова / Кайя Канепі (Чехія / Естонія). у другому колі турніру WTA у Гвадалахарі.

Важливо: Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA

Матч тривав 1 годину та 12 хвилини. Кіченок та Остапенко 1 раз подали на виліт, допустили 6 подвійних помилок та використали 3 з 9 брейк-пойнтів.

У 1/4 фіналу Кіченок та Остапенко змагатимуться з першими сіяними чешками Барборою Крейчиковою та Катериною Синяковою.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000

Гвадалахара, Мексика

Хард

Призовий фонд - $2,527,250

Друге коло, 21 жовтня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Лінда Фругвіртова / Кайя Канепі 3:6, 6:1, 10-5

Раніше Надія Кіченок поступилась у другому колі парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.