Кіченок поступилась у другому колі парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі

Українсько-бельгійська пара не змогла вийт у третє коло турніру WTA у Мексиці

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн поступились у другому колі турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.

Україно-бельгійська пара програла Габріелі Дабровскі з Канади та мексиканці Гільяні Олмос.

Матч тривав 53 хвилини. Надія та Кімберлі двічі подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та не реалізували жодного з 3 брейкпойнтів.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000

Гвадалахара, Мексика

Хард

Призовий фонд - $2,527,250

Друге коло, 20 жовтня

Габріела Дабровскі/Гільяна Олмос (Канада/Мексика) - Надія Кіченок / Кімберлі Ціммерманн (Україна / Бельгія) 6:0, 6:3

Раніше Костюк поступилась Саккарі у другому колі турніру у Гвадалахарі.