Кіченок поступилась у другому колі парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн поступились у другому колі турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.
Україно-бельгійська пара програла Габріелі Дабровскі з Канади та мексиканці Гільяні Олмос.
Матч тривав 53 хвилини. Надія та Кімберлі двічі подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та не реалізували жодного з 3 брейкпойнтів.
Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд - $2,527,250
Друге коло, 20 жовтня
Габріела Дабровскі/Гільяна Олмос (Канада/Мексика) - Надія Кіченок / Кімберлі Ціммерманн (Україна / Бельгія) 6:0, 6:3
Раніше Костюк поступилась Саккарі у другому колі турніру у Гвадалахарі.