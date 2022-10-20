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Кіченок поступилась у другому колі парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі

Сьогодні 10:37 220 0
Українсько-бельгійська пара не змогла вийт у третє коло турніру WTA у Мексиці
Кіченок поступилась у другому колі парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн поступились у другому колі турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.

Україно-бельгійська пара програла Габріелі Дабровскі з Канади та мексиканці Гільяні Олмос.

Матч тривав 53 хвилини. Надія та Кімберлі двічі подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та не реалізували жодного з 3 брейкпойнтів.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд  - $2,527,250
Друге коло, 20 жовтня

Габріела Дабровскі/Гільяна Олмос (Канада/Мексика) - Надія Кіченок / Кімберлі Ціммерманн (Україна / Бельгія) 6:0, 6:3

Раніше Костюк поступилась Саккарі у другому колі турніру у Гвадалахарі.

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