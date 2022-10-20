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Кіченок та Остапенко з перемоги стартували на турнірі WTA у Гвадалахарі

Сьогодні 11:11 193 0
Кіченок та Остапенко вийшли у друге коло турніру у Мексиці
Кіченок та Остапенко з перемоги стартували на турнірі WTA у Гвадалахарі
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко перемогли Чжань Хаоцін з Тайваню та Луцію Градецьку з Чехії у першому колі турніру WTA у Гвадалахарі.

Важливо: Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA

Матч тривав 1 годину та 4 хвилини. Кіченок та Остапенко 5 раз подавали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та реалізували 4 з 5 брейкпойнтів.

Guadalajara Open Akron - WTA 1000
Гвадалахара, Мексика
Хард
Призовий фонд  - $2,527,250
Перше коло, 19 жовтня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Чжань Хаоцін/Луція Градецька (Китайський Тайбей/Чехія) - 6:4, 6:1

Раніше Надія Кіченок поступилась у другому колі парного турніру WTA 1000 у Гвадалахарі.

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