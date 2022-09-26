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Джокович: Мета - спробувати потрапити на Підсумковий турнір

Сьогодні 12:16 149 0
7-ма ракетка світу поділився своїми планами
Джокович: Мета - спробувати потрапити на Підсумковий турнір
#Новак Джокович

Джерело - tennTennis Majors.

Сербський тенісист Новак Джокович має намір відібратися на Підсумковий турнір, який розпочнетсья 13 листопада в Турині.

Про це він розповів у коментарі на Кубку Лейвера.

"Ну, мета полягає в тому, щоб спробувати потрапити в Турин. Я перебуваю у хорошій позиції - думаю, 15-й або 16-й у гонці. Як переможець турніру Великого шолому, ти маєш входити до топу 20. Це правило, щоб потрапити в Турин і кваліфікуватись".

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"Наступного тижня я зіграю у Тель-Авіві й Казахстані, а потім у розкладі були Берсі та Турин. Тож подивимося, чи залишиться все так, чи щось зміниться. Але мої думки, очевидно, зосереджені на наступних кількох тижнях", - сказав Джокович.

Нагадаємо, Джокович пропустив US Open.

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