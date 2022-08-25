Джокович пропустить US Open

Джерело - sport.ua.
Сербський тенісист Новак Джокович (6) не зіграє на Відкритому чемпіонаті США.
3-разовий переможець US Open не зможе взяти участь у розіграші трофею цього року, оскільки він не має вакцинації від COVID-19, що повністю суперечить політиці США.
Раніше був шанс, що за нового оновлення правил міжнародних поїздок центром з контролю та профілактики захворювань США у Новака з'явиться хоч найменша можливість постаратися зіграти на турнірі, але все залишилося без змін.
Зазначимо, що на двох турнірах Grand Slam цього року Джокович зіграв (Ролан Гаррос та Вімблдон), а до Австралії та США його не впустили.
Раніше повідомлялося, що Звєрєв знявся з US Open-2022.