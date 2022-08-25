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Джокович пропустить US Open

Сьогодні 12:15 258 1
Експерша ракетка світу пропустить US Open
Джокович пропустить US Open
#Новак Джокович

Джерело - sport.ua.

Сербський тенісист Новак Джокович (6) не зіграє на Відкритому чемпіонаті США.

3-разовий переможець US Open не зможе взяти участь у розіграші трофею цього року, оскільки він не має вакцинації від COVID-19, що повністю суперечить політиці США.

Раніше був шанс, що за нового оновлення правил міжнародних поїздок центром з контролю та профілактики захворювань США у Новака з'явиться хоч найменша можливість постаратися зіграти на турнірі, але все залишилося без змін.

Зазначимо, що на двох турнірах Grand Slam цього року Джокович зіграв (Ролан Гаррос та Вімблдон), а до Австралії та США його не впустили.

Раніше повідомлялося, що Звєрєв знявся з US Open-2022.

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