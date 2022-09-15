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Федерер оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 17:11 262 0
Роджер Федерер оголосив про завершення своєї професійної кар'єри
Федерер оголосив про завершення кар'єри
Фото - gettyimages
#Роджер Федерер

Джерело - Чемпіон.

Легендарний тенісист Роджер Федерер завершить кар'єру після Кубка Лейвера.

Про це швейцарець повідомив у своїх соціальних мережах

Швейцарець зіграє на прощальному турнірі за команду Європи разом із Новаком Джоковичем, Рафаелем Надалем та Енді Марреєм.

За свою кар'єру легендарний швейцарець виграв 103 турніри серії АТР в одиночному розряді.

Федерер п'ять разів вигравав US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шість разів Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) та вісім разів Вімблдон (2003-2007, 2017).

Також Федерер двічі виграв Олімпійські ігри (2008, 2012), 6 разів Підсумковий турнір АТР та ставав володарем Кубка Девіса (2014) у складі збірної Швейцарії.

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