Федерер оголосив про завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.
Легендарний тенісист Роджер Федерер завершить кар'єру після Кубка Лейвера.
Про це швейцарець повідомив у своїх соціальних мережах
September 15, 2022
Швейцарець зіграє на прощальному турнірі за команду Європи разом із Новаком Джоковичем, Рафаелем Надалем та Енді Марреєм.
За свою кар'єру легендарний швейцарець виграв 103 турніри серії АТР в одиночному розряді.
Федерер п'ять разів вигравав US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шість разів Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) та вісім разів Вімблдон (2003-2007, 2017).
Також Федерер двічі виграв Олімпійські ігри (2008, 2012), 6 разів Підсумковий турнір АТР та ставав володарем Кубка Девіса (2014) у складі збірної Швейцарії.