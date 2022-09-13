Марченко з перемоги стартував на турнірі у Стамбулі

Марченко вийшов у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко здолав Марека Генгеля (388) з Чехії у першому колі турніру ATP Challenger Tour у Стамбулі.

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Матч тривав 1 годину 30 хвилин. Марченко 4 рази подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 4 з 8 брейк-пойнтів.

У другому колі Марченко зустрінеться з переможцем протистояння Себастьян Офнер (Австрія, 209) - Сарп Агабігун (Туреччина, 1227).

Istanbul Challenger TED Open - ATP Challenger Tour 80

Стамбул, Туреччина

Хард

Призовий фонд - $53,120

Перше коло, 13 вересня

Ілля Марченко - Марек Генгель 7:5, 6:4

Раніше Кравченко пробився в основну сітку турніру у Польщі.