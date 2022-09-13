Марченко з перемоги стартував на турнірі у Стамбулі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко здолав Марека Генгеля (388) з Чехії у першому колі турніру ATP Challenger Tour у Стамбулі.
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Матч тривав 1 годину 30 хвилин. Марченко 4 рази подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 4 з 8 брейк-пойнтів.
У другому колі Марченко зустрінеться з переможцем протистояння Себастьян Офнер (Австрія, 209) - Сарп Агабігун (Туреччина, 1227).
Istanbul Challenger TED Open - ATP Challenger Tour 80
Стамбул, Туреччина
Хард
Призовий фонд - $53,120
Перше коло, 13 вересня
Ілля Марченко - Марек Генгель 7:5, 6:4
Раніше Кравченко пробився в основну сітку турніру у Польщі.