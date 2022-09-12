Кравченко пробився в основну турніру у Польщі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Георгій Кравченко (434) обіграв Луїса Вессельса (269) з Німеччини у фіналі кваліфікації на турнір у Польщі.
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Матч тривав майже дві години. Українець подав три ейси, припустився чотирьох подвійних помилок, реалізував 3 брейк-пойнтів з 6.
Pekao Szczecin Open - ATP Challenger Tour 125
Щецин, Польща
Грунт
Призовий фонд - €134,920
Кваліфікація, Фінал
12 вересня
Георгій Кравченко - Луїс Вессельс 6:4, 7:6 (7:4)