Кравченко пробився в основну турніру у Польщі

Українець зіграє в основній сітці турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Георгій Кравченко (434) обіграв Луїса Вессельса (269) з Німеччини у фіналі кваліфікації на турнір у Польщі.

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Матч тривав майже дві години. Українець подав три ейси, припустився чотирьох подвійних помилок, реалізував 3 брейк-пойнтів з 6.

Pekao Szczecin Open - ATP Challenger Tour 125

Щецин, Польща

Грунт

Призовий фонд - €134,920

Кваліфікація, Фінал

12 вересня

Георгій Кравченко - Луїс Вессельс 6:4, 7:6 (7:4)