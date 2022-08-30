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Снігур: Перемога над Халеп - найкращий матч у моїй кар’єрі

Вчора 23:56 137 0
Українка прокоментувала перемогу над експершою ракеткою світу
Снігур: Перемога над Халеп - найкращий матч у моїй кар’єрі
#Дарина Снігур, #Симона Халеп

Джерело - WTA.

Українська тенісистка Дарія Снігур (124) намагалася насолодитися матчем з експершою ракеткою світу Сімоною Халеп (7) у першому колі Відритого чемпіонату США.

Про це вона розповіла WTA.

"Я просто хотіла насолодитися цим матчем. Я грала проти Сімони Халеп, колишньої першої ракетки світу.  Мій тато сказав мені насолоджуватися грою, добре провести час. Я намагалася це робити, а ще боротися за кожний м’яч".

  Актуально: Дарія Снігур - Сімона Халеп. Огляд матчу

"Я грала з Сімоною, тому намагалася робити все, що в моїх силах. На сьогодні це був найкращий матч у моїй кар’єрі", - сказала Снігур.

Нагадаємо, визначилася суперниця Снігур у другому колі US Open-2022.

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