Визначилася суперниця Снігур у другому колі US Open-2022

Ребекка Маріно зіграє з Дарією Снігур у другому колі US Open-2022

Джерело - Чемпіон.

Канадська тенісистка Ребекка Маріно буде суперницею українки Дарії Снігур у другому колі Відкритого чемпіонату США.

У своєму стартовому поєдинку Маріно (106) перемогла Магдалену Френх з Польщі (103) - 6:2, 6:3.

Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин.

2019 року Снігур (124) вже перемагала Маріно у фіналі турніру ITF W25 у Касіві (Японія).

Раніше Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022.

Нагадаємо, минулого тижня Маріно поступилась Марті Костюк у чвертьфіналі турніру WTA 250 у канадському місті Гранбі.