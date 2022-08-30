Визначилася суперниця Снігур у другому колі US Open-2022

Джерело - Чемпіон.
Канадська тенісистка Ребекка Маріно буде суперницею українки Дарії Снігур у другому колі Відкритого чемпіонату США.
У своєму стартовому поєдинку Маріно (106) перемогла Магдалену Френх з Польщі (103) - 6:2, 6:3.
Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин.
2019 року Снігур (124) вже перемагала Маріно у фіналі турніру ITF W25 у Касіві (Японія).
Раніше Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022.
Нагадаємо, минулого тижня Маріно поступилась Марті Костюк у чвертьфіналі турніру WTA 250 у канадському місті Гранбі.