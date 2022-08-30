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Визначилася суперниця Снігур у другому колі US Open-2022

Сьогодні 10:39 311 0
Ребекка Маріно зіграє з Дарією Снігур у другому колі US Open-2022
Визначилася суперниця Снігур у другому колі US Open-2022
Фото - gettyimages
#Снігур

Джерело - Чемпіон.

Канадська тенісистка Ребекка Маріно буде суперницею українки Дарії Снігур у другому колі Відкритого чемпіонату США.

У своєму стартовому поєдинку Маріно (106) перемогла  Магдалену Френх з Польщі (103) - 6:2, 6:3.

Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин.

2019 року Снігур (124) вже перемагала Маріно у фіналі турніру ITF W25 у Касіві (Японія).

Раніше Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022.

Нагадаємо, минулого тижня Маріно поступилась Марті Костюк у чвертьфіналі турніру WTA 250 у канадському місті Гранбі.

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